Новый альбом VISION DIVINE выйдет осенью



VISION DIVINE выпустят новую работу, получившую название Blood And Angels' Tears двадцатого сентября на Scarlet Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- digipack CD

- vinyl LP: 350 marbled red (retail exclusive), 150 marbled blue (mailorder exclusive)

- digital



Трек-лист:



“Chapter I: War In Heaven”

“Chapter II: The Ballet Of Blood And Angels’ Tears”

“Chapter III: Once Invincible”

“Chapter IV: Drink Our Blood” (feat. Bulldozer’s AC Wild)

“Chapter V: When Darkness Comes”

“Chapter VI: Preys”

“Chapter VII: A Man On A Mission”

“Chapter VIII: Go East”

“Chapter IX: The Broken Past” (Feat. Fates Warning’s Ray Alder, Twilight Force’s Alle Conti)

“Chapter X: Dice And Dancers”

“Chapter XI: Lost”







