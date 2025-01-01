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Новости
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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 67
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Vision Divine

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25 мар 2025 : 		 MICHELE LUPPI вернулся в VISION DIVINE

1 авг 2024 : 		 Новое видео VISION DIVINE

11 июл 2024 : 		 Новый альбом VISION DIVINE выйдет осенью

19 сен 2019 : 		 Новая песня VISION DIVINE

17 фев 2019 : 		 VISION DIVINE выпустят альбом в этом году

5 май 2016 : 		 MIKE TERRANA в VISION DIVINE

8 апр 2013 : 		 Рядом с клубом в Гватемале, где играли VISION DIVINE, произошел вооруженный конфликт

23 дек 2012 : 		 Видео с выступления VISION DIVINE

17 сен 2012 : 		 Новое видео VISION DIVINE

26 июл 2012 : 		 Новая песня VISION DIVINE

25 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома VISION DIVINE

9 июн 2012 : 		 Новый альбом VISION DIVINE выйдет в сентябре

6 сен 2007 : 		 Новые видео от VISION DIVINE

12 май 2007 : 		 Обложка нового альбома VISION DIVINE

6 фев 2007 : 		 VISION DIVINE готовятся к записи нового альбома

5 окт 2006 : 		 VISION DIVINE сменили барабанщика

14 сен 2005 : 		 VISION DIVINE: треклист нового альбома
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MICHELE LUPPI вернулся в VISION DIVINE



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Olaf Thorsen: «Все происходит не просто так. Мы с Michele расстались после трех альбомов, определивших наш пик, — работ, которые до сих пор отмечают как наши поклонники, так и критики. Теперь, спустя годы, судьба вновь свела нас вместе в идеальный момент, чтобы вернуть то же видение создания чего-то столь же мощного, с той же художественной глубиной и воздействием. Вы просили об этом годами. Сегодня это реальность!»

Michele Luppi: «Осторожнее с желаниями! Жизнь полна неожиданностей, и я всегда чувствовал, что между мной и группой, с которой я начал свою звукозаписывающую карьеру, есть незаконченное дело. Мне очень приятно снова стать фронтменом после долгих лет поддержки моих героев... Сейчас самое время, и мы постараемся отнестись ко всему этому с искренней страстью - в конце концов, музыка — это то, что действительно важно, и я горжусь тем, что мы сделали тогда! Не могу дождаться начала этой новой главы!»

Vision Divine недавно возобновили сотрудничество с Scarlet Records и скоро поделятся другими очень интересными новостями - следите за новостями!



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