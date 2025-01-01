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MICHELE LUPPI вернулся в VISION DIVINE



Olaf Thorsen: «Все происходит не просто так. Мы с Michele расстались после трех альбомов, определивших наш пик, — работ, которые до сих пор отмечают как наши поклонники, так и критики. Теперь, спустя годы, судьба вновь свела нас вместе в идеальный момент, чтобы вернуть то же видение создания чего-то столь же мощного, с той же художественной глубиной и воздействием. Вы просили об этом годами. Сегодня это реальность!»



Michele Luppi: «Осторожнее с желаниями! Жизнь полна неожиданностей, и я всегда чувствовал, что между мной и группой, с которой я начал свою звукозаписывающую карьеру, есть незаконченное дело. Мне очень приятно снова стать фронтменом после долгих лет поддержки моих героев... Сейчас самое время, и мы постараемся отнестись ко всему этому с искренней страстью - в конце концов, музыка — это то, что действительно важно, и я горжусь тем, что мы сделали тогда! Не могу дождаться начала этой новой главы!»



Vision Divine недавно возобновили сотрудничество с Scarlet Records и скоро поделятся другими очень интересными новостями - следите за новостями!





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