10 июл 2024



Новое видео FUNERAL



My Own Grave, новое видео FUNERAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Gospel of Bones', релиз которого намечен на 18 октября на Season Of Mist. http://www.funeralband.no







