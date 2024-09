сегодня



Новая песня FUNERAL



Procession of Misery, новая песня FUNERAL, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Gospel of Bones', релиз которого намечен на 18 октября на Season Of Mist. http://www.funeralband.no







