Новая песня EARTHBURNER



"Permanent Dawn", новая песня группы EARTHBURNER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на восьмое ноября на M-Theory Audio:



“Necrodisiac” (feat. Immolation’s Ross Dolan)

“Like Dogs”

“Broken Head”

“Facelift”

“Permanent Dawn”

“Uncreation”

“Perception For Profit”

“Cadaveric Coprophagia”

“Hunger Pains”

“Slaves To The Screen”

“Positive Outlook” (COC cover feat. Vixen Maw’s Jake Cannavale)







