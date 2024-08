сегодня



Новая песня EARTHBURNER



“Slaves To The Screen” feat. Mitch Harris, новая песня группы EARTHBURNER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Permanent Dawn, выход которого запланирован на восьмое ноября на M-Theory Audio:



“Necrodisiac” (feat. Immolation’s Ross Dolan)

“Like Dogs”

“Broken Head”

“Facelift”

“Permanent Dawn”

“Uncreation”

“Perception For Profit”

“Cadaveric Coprophagia”

“Hunger Pains”

“Slaves To The Screen”

“Positive Outlook” (COC cover feat. Vixen Maw’s Jake Cannavale)







+0 -0



просмотров: 128