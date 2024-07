сегодня



Новое видео BEAUTY IN CHAOS



"Holy Ground", новое видео группы BEAUTY IN CHAOS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dancing With Angels:



"Present Tense" ft. William Faith and Sarah Rose Faith

"The Devil You Know" ft. Kat Leon

"Diving For Pearls" ft. Wayne Hussey and Cinthya Hussey

"Echoes And The Angels" ft. Leo Luganskiy

"Kiss Me (Goodbye)" ft. Julian Shah Tayler

"Hollow" ft. Cynthia Isabella

"Holy Ground" ft. Patrik Mata

"Made Of Rain" ft. Ashton Nyte







