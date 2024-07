сегодня



Новая песня SPECTRAL WOUND



"The Horn Marauding", новая песня SPECTRAL WOUND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Songs Of Blood And Mire, релиз которого намечен на 23 августа на Profound Lore Records:



"Fevers And Suffering"

"At Wine-Dark Midnight In Mouldering Halls"

"Aristocratic Suicidal Black Metal"

"The Horn Marauding"

"Less And Less Human, O Savage Spirit"

"A Coin Upon The Tongue"

"Twelve Moons In Hell"







