Новый альбом SPECTRAL WOUND доступен для прослушивания



“Songs Of Blood and Mire”, новый альбом SPECTRAL WOUND доступен для прослушивания ниже:



Fevers and Suffering

At Wine-Dark Midnight in Mouldering Halls

Aristocratic Suicidal Black Metal

The Horn Marauding

Less and Less Human, O Savage Spirit

A Coin Upon the Tongue

Twelve Moons in Hell https://spectralwound.bandcamp.com/







