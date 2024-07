все новости группы







23 июл 2024 : Новое видео THE NAIL



сегодня



Новое видео THE NAIL



“The Nail”, новое видео группы THE NAIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “The Nail”, выходящего 13 сентября на Frontiers Music Srl:



"Hit & Run"

"The Nail"

"No Time To Burn"

"Broken"

"Walk The Line"

"Soul Screamer"

"Blackout (Popeye's Sin)"

"Exorcist"

"Hangman's Noose"

"Underdog"

"Fall Back Now"



Состав:



Girish Pradhan - Lead Vocals

Reis Ali Eroglu – Drums, Bass, Guitars

Efe Eroglu - Lead Guitars



Гостевые участники:



Cenk Eroglu – Guitars, Hammond Organ, Keyboards, Back Vocals

John Bisaha - Background Vocals

Paolo De Santis - Background Vocals

Cem & Sevinc Keskin - Ghost Vocals







