Новое видео THE NAIL



“Soul Screamer”, новое видео группы THE NAIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “The Nail”, выпущенного 13 сентября на Frontiers Music Srl:



"Hit & Run"

"The Nail"

"No Time To Burn"

"Broken"

"Walk The Line"

"Soul Screamer"

"Blackout (Popeye's Sin)"

"Exorcist"

"Hangman's Noose"

"Underdog"

"Fall Back Now"



Состав:



Girish Pradhan - Lead Vocals

Reis Ali Eroglu – Drums, Bass, Guitars

Efe Eroglu - Lead Guitars



Гостевые участники:



Cenk Eroglu – Guitars, Hammond Organ, Keyboards, Back Vocals

John Bisaha - Background Vocals

Paolo De Santis - Background Vocals

Cem & Sevinc Keskin - Ghost Vocals







