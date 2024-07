все новости группы







27 июл 2024 : Новое видео TRIUMPHER



Новое видео TRIUMPHER



"Arrival Of The Avenger", новое видео группы TRIUMPHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего 25 октября на No Remorse Records:



“Overture To Elysian”

“Arrival Of The Avenger”

“Athena (1st Chapter)”

“Spirit Invictus”

“Alexander”

“Shores Of Marathon”

“Triumpher”

“Hall Of A Thousand Storms”







