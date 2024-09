сегодня



Видео с текстом от TRIUMPHER



Spirit Invictus, официальное видео с текстом от группы TRIUMPHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего 25 октября на No Remorse Records:



“Overture To Elysian”

“Arrival Of The Avenger”

“Athena (1st Chapter)”

“Spirit Invictus”

“Alexander”

“Shores Of Marathon”

“Triumpher”

“Hall Of A Thousand Storms”











просмотров: 69