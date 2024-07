сегодня



Новая песня SICK PUPPIES



"There Goes The Neighborhood", новая песня группы SICK PUPPIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Wave The Bull", выход которого запланирован на начало следующего года:



01. There Goes The Neighborhood

02. Friends Like You

03. Creature

04. Going Places

05. Fix Me

06. Knock Your Lights Out

07. Find A Way

08. Feel Again

09. Hurricane

10. Dead & Buried

11. Fuck 'Em All

12. Halfway Home







