сегодня



Новое видео SICK PUPPES



Going Places, новое видео группы SICK PUPPIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wave The Bull", выходящего в начале 2025:



01. There Goes The Neighborhood

02. Friends Like You

03. Creature

04. Going Places

05. Fix Me

06. Knock Your Lights Out

07. Find A Way

08. Feel Again

09. Hurricane

10. Dead & Buried

11. Fuck 'Em All

12. Halfway Home







+0 -0



просмотров: 38