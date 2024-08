все новости группы







Emasculator

?

-

-





13 авг 2024 : Новая песня EMASCULATOR



сегодня



Новая песня EMASCULATOR



"In Resplendent Terror", новая песня группы EMASCULATOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР The Disfigured And The Divine, выход которого запланирован нa 25 сентября:



“Ecstasy In Disseverment (Of Self)”

“In Resplendent Terror”

“Thesmophoric Rites”

“The Unassailable”

“Eradication Of The Asuras”

“Age Of The Goddess”

“Supreme Void Of Acephalous Being”

+0 -0



просмотров: 80