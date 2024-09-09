9 сен 2024



Новое видео EMASCULATOR



"Eradication Of The Asuras”, новое видео группы EMASCULATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР The Disfigured And The Divine, выход которого запланирован нa 25 сентября:



“Ecstasy In Disseverment (Of Self)”

“In Resplendent Terror”

“Thesmophoric Rites”

“The Unassailable”

“Eradication Of The Asuras”

“Age Of The Goddess”

“Supreme Void Of Acephalous Being”











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