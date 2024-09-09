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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 61
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Emasculator

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|||| 9 сен 2024

Новое видео EMASCULATOR



zoom
"Eradication Of The Asuras”, новое видео группы EMASCULATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР The Disfigured And The Divine, выход которого запланирован нa 25 сентября:

“Ecstasy In Disseverment (Of Self)”
“In Resplendent Terror”
“Thesmophoric Rites”
“The Unassailable”
“Eradication Of The Asuras”
“Age Of The Goddess”
“Supreme Void Of Acephalous Being”

EMASCULATOR Launch вЂњEradication Of The AsurasвЂќ Video






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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9 сен 2024
resurgamresponses
Асуры, также Дайтьи, — в индуизме низшие божества, называющиеся также демонами, титанами, полубогами, антибогами, гигантами, и находящиеся в оппозиции к богам Сурам, аналогично оппозиции «боги—титаны» или «боги—гиганты» в греческой мифологии.
вики
9 сен 2024
resurgamresponses
Location:
Prague, Czechia / United States
9 сен 2024
resurgamresponses
все девчата заслуженные, да, есть одна индианка
9 сен 2024
gravitgroove
Они же дивы, дэвы (про асуры).

А вообще брутал дэту без каких либо мелодических и атмосферных интонаций вся эта мифологическо-филосовская линия не идет. Брутал дэт - это туша, которую перемалывает дробилка, либо шлейф фарша от тела угодившего между задних сдвоенных колес грузовика.
Like!1
9 сен 2024
resurgamresponses
gravitgroove, ну демонический брутал дэт вполне себе идейно самодостаточен. тут ведь от масштабов все зависит.

просмотров: 202

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