Новая песня FEVER 333



"No Hostages", новая песня группы FEVER 333, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Darker White", релиз которого намечен на четвертое октября на Century Media:



01. New West Order

02. Higher Power

03. Bull & A Bullet

04. No Hostages

05. $Wing

06. Murderer

07. Tourist

08. Nosebleeds

09. Do Or Die

10. Negligence

11. Desert Rap

12. DOA

13. Pin Drop

14. Mob Music Pt 2







