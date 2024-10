сегодня



Новое видео FEVER 333



Pin Drop, новое видео группы FEVER 333, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Darker White", релиз которого состоялся четвертого октября на Century Media:



01. New West Order

02. Higher Power

03. Bull & A Bullet

04. No Hostages

05. $Wing

06. Murderer

07. Tourist

08. Nosebleeds

09. Do Or Die

10. Negligence

11. Desert Rap

12. DOA

13. Pin Drop

14. Mob Music Pt 2 http://333.thefever333.com/







