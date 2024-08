сегодня



Новая песня VON HERTZEN BROTHERS



"Starlings", новая песня группы VON HERTZEN BROTHERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома In Murmuration, выход которого запланирован на 25 октября:



1. The Relapse

2. A Good Life

3. Starlings

4. Ascension Day

5. Beneath the Silver Stars

6. Tightrope Walker

7. The Change

8. Separation

9. Snowstorm

10. Wait for Me http://www.vonhertzenbrothers.com/







