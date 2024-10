сегодня



Новое видео VON HERTZEN BROTHERS



The Relapse, новое видео VON HERTZEN BROTHERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома In Murmuration, выход которого запланирован на 25 октября:



1. The Relapse

2. A Good Life

3. Starlings

4. Ascension Day

5. Beneath the Silver Stars

6. Tightrope Walker

7. The Change

8. Separation

9. Snowstorm

10. Wait for Me http://www.vonhertzenbrothers.com/







