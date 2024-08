сегодня



Новый альбом SKARLETT RIOT выйдет осенью



SKARLETT RIOT сообщили о том, что новая пластинка, получившая название “Caelestia”, будет выпущена 25 октября на Despotz Records на CD, виниле, кассете и в цифровом варианте:



1. Chemicals (SEXTE2300401)

2. Spiralling (SEXTE2400303)

3. Lullaby (SEXTE2400301)

4. Run (SEXTE2400304)

5. Hold Tight (SEXTE2300402)

6. Limits (SEXTE2400305)

7. Who Do You Think You Are (SEXTE2400306)

8. Shatter (SEXTE2400302)

9. Violence (SEXTE2400307)

10. Luminate (SEXTE2400308) http://www.skarlettriot.co.uk/





просмотров: 92