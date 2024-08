сегодня



Новое видео SKARLETT RIOT



Luminate, новое видео SKARLETT RIOT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Caelestia”, которая будет выпущена 25 октября на Despotz Records на CD, виниле, кассете и в цифровом варианте:



1. Chemicals (SEXTE2300401)

2. Spiralling (SEXTE2400303)

3. Lullaby (SEXTE2400301)

4. Run (SEXTE2400304)

5. Hold Tight (SEXTE2300402)

6. Limits (SEXTE2400305)

7. Who Do You Think You Are (SEXTE2400306)

8. Shatter (SEXTE2400302)

9. Violence (SEXTE2400307)

10. Luminate (SEXTE2400308)







