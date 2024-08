сегодня



Новая песня KOZORIA



"Demonize Them", новая песня группы KOZORIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Source, выход которого запланирован на 11 октября на Black Lion Records:



1 Pandora’s Box

2 Demonize Them

3 Division

4 Leviathan

5 Dawn

6 Reborn

7 We’re Wolves

8 Fading Embers

9 The Source







