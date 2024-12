Новое видео KOZORIA

сегодня



Fading Embers, новое видео группы KOZORIA, доступно ниже. Этот трек взят из альбома The Source, выход которого состоялся 11 октября на Black Lion Records:



1 Pandora’s Box

2 Demonize Them

3 Division

4 Leviathan

5 Dawn

6 Reborn

7 We’re Wolves

8 Fading Embers

9 The Source







