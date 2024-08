23 авг 2024



Новая песня GIGAN



Erratic Pulsitivity And Horror, новая песня группы GIGAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Anomalous Abstractigate Infinitessimus", выход которого запланирован на 25 октября на Willowtip records:



“Trans-Dimensional Crossing Of The Alta-Tenuis”

“Ultra-Violet Shimmer And Permeating Infra-sound”

“Square Wave Subversion”

“Emerging Sects Of Dagonic Acolytes”

“Katabatic Windswept Landscapes”

“Erratic Pulsitivity And Horror”

“The Strange Harvest Of The Baganoids”

“Ominous Silhouettes Across Gulfs Of Time”







