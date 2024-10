сегодня



Новая песня GIGAN



“Ultra-Violet Shimmer And Permeating Infra-sound”, новая песня группы GIGAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Anomalous Abstractigate Infinitessimus", выход которого запланирован на 25 октября на Willowtip records:



“Trans-Dimensional Crossing Of The Alta-Tenuis”

“Ultra-Violet Shimmer And Permeating Infra-sound”

“Square Wave Subversion”

“Emerging Sects Of Dagonic Acolytes”

“Katabatic Windswept Landscapes”

“Erratic Pulsitivity And Horror”

“The Strange Harvest Of The Baganoids”

“Ominous Silhouettes Across Gulfs Of Time”











+0 -0



просмотров: 73