Новое видео TUNGSTEN

"Lullaby", новое видео группы TUNGSTEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Grand Inferno, выходящего 18 октября на Reigning Phoenix Music (RPM):



"Anger"

"Blood Of The Kings"

"Lullaby"

"The Grand Inferno"

"Falling Apart"

"Walborg"

"Vantablack"

"Me, Myself, My Enemy"

"Chaos"

"Sound Of A Violin"

"Angel Eyes"







