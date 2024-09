сегодня



Новое видео TUNGSTEN



The Grand Inferno, новое видео группы TUNGSTEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Grand Inferno, выходящего 18 октября на Reigning Phoenix Music (RPM):



"Anger"

"Blood Of The Kings"

"Lullaby"

"The Grand Inferno"

"Falling Apart"

"Walborg"

"Vantablack"

"Me, Myself, My Enemy"

"Chaos"

"Sound Of A Violin"

"Angel Eyes" https://www.tungstenofficial.com/







+0 -0



просмотров: 62