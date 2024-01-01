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ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус...
73
Новая песня NILE
53
Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить»
40
Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес...
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35
все новости группы
The Hypothesis
Финляндия
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/TheHypothesisband/
26 авг 2024
:
Новая песня THE HYPOTHESIS
6 янв 2017
:
THE HYPOTHESIS приступили к записи
7 май 2016
:
Басисту THE HYPOTHESIS требуется операция
5 май 2016
:
Новое видео THE HYPOTHESIS
сегодня
Новая песня THE HYPOTHESIS
"Stray", новая песня группы THE HYPOTHESIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Evolve, выход которого запланирован на 18 октября на Noble Demon:
“Wanderer”
“Here I Stand”
“Watch The World Burn With Me”
“Evolve”
“Where The Dreams Come To Die”
“From The Ashes”
“Dead Cold Silence”
“Thousand Skies”
“Stray”
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Сообщений нет