сегодня



Новая песня THE HYPOTHESIS



"Stray", новая песня группы THE HYPOTHESIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Evolve, выход которого запланирован на 18 октября на Noble Demon:



“Wanderer”

“Here I Stand”

“Watch The World Burn With Me”

“Evolve”

“Where The Dreams Come To Die”

“From The Ashes”

“Dead Cold Silence”

“Thousand Skies”

“Stray”







+0 -0



просмотров: 83