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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 40
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 39
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The Hypothesis

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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|||| сегодня

Новая песня THE HYPOTHESIS



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"Stray", новая песня группы THE HYPOTHESIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Evolve, выход которого запланирован на 18 октября на Noble Demon:

“Wanderer”
“Here I Stand”
“Watch The World Burn With Me”
“Evolve”
“Where The Dreams Come To Die”
“From The Ashes”
“Dead Cold Silence”
“Thousand Skies”
“Stray”

FinlandвЂ™s THE HYPOTHESIS Announce Evolve Album; вЂњStrayвЂќ Single Streaming




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