Новое видео THE HYPOTHESIS



“Where The Dreams Come To Die”, новое видео группы THE HYPOTHESIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Evolve, выпущенного 18 октября на Noble Demon:



“Wanderer”

“Here I Stand”

“Watch The World Burn With Me”

“Evolve”

“Where The Dreams Come To Die”

“From The Ashes”

“Dead Cold Silence”

“Thousand Skies”

“Stray”







