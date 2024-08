Видео с текстом от EMERGENCY RULE

сегодня



"From The Grave", официальное видео с текстом от группы EMERGENCY RULE, доступно ниже. Эта песня взята из альбома The King Of Ithaca, выпущенного девятого февраля:



"The Hook"

"Garden"

"Bartender"

"Something To Say"

"Abuse"

"Corporation"

"From The Grave"

"Ulysses"







