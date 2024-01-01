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*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
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Emergency Rule

*
Страна
AustraliaАвстралия
Стиль
-
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|||| сегодня

Видео с текстом от EMERGENCY RULE



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"From The Grave", официальное видео с текстом от группы EMERGENCY RULE, доступно ниже. Эта песня взята из альбома The King Of Ithaca, выпущенного девятого февраля:

"The Hook"
"Garden"
"Bartender"
"Something To Say"
"Abuse"
"Corporation"
"From The Grave"
"Ulysses"

Australia's EMERGENCY RULE To Tour Japan In November;




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