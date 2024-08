сегодня



Новое видео DRAGONCORPSE



"A Quest For Truth", новое видео группы DRAGONCORPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Fall Of House Abbarath, выходящего первого ноября:



“An Introduction To [ HEROISM ]”

“Welcome Home”

“I Live…AGAIN!”

“A Quest For Truth”

“Whisper On The Wind”

“Fear And Hunger”







