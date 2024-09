Концертное видео EDU FALASCHI

сегодня



Мы с большой гордостью представляем вам еще один сингл с концерта «Edu Falaschi - Temple Of Shadows In Concert», Nova Era, это великолепная песня, которую прекрасно исполнили Edu Falaschi, Aquiles Priester, Fabio Laguna, Raphael Dafras, Diogo Mafra и Roberto Barros, в дополнение к великолепному присутствию филармонического оркестра Bachiana под управлением и аранжировкой великого маэстро Adriano Machado! Это был незабываемый вечер, посвященный 15-летию альбома «Temple Of Shadows»! На этом трибьюте было много специальных гостей, таких как Kai Hansen, Michael Vescera, Sabine Edelsbacher, Guilherme Arantes и Tiago Mineiro! Большое спасибо за предоставленную нам возможность осуществить эту прекрасную мечту! http://www.edufalaschi.com.br







