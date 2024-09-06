Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
*AC/DC штурмуют Top10 Великобритании 13
*PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве 12
*Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
[= ||| все новости группы



*

Edu Falaschi

*



6 сен 2024 : 		 Концертное видео EDU FALASCHI

11 июн 2024 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

6 июн 2024 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

12 апр 2024 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

26 дек 2023 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

22 авг 2023 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

2 дек 2021 : 		 Новое видео EDU FALASCHI

9 июл 2020 : 		 Трейлер концертного релиза EDU FALASCHI

15 июн 2020 : 		 EDU FALASCHI выпускает концертный релиз

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от EDU FALASCHI

10 мар 2016 : 		 Новый релиз EDU FALASCHI выйдет в мае

14 янв 2016 : 		 Кавер-версия ANGRA от EDU FALASCHI

4 сен 2015 : 		 EDU FALASCHI нашел лейбл

19 авг 2015 : 		 Акустика от EDU FALASCHI

15 мар 2015 : 		 EDU FALASCHI отметит юбилей

30 июл 2009 : 		 Эду Фаласки продюсирует дебютный альбом STILL ALIVE
| - |

|||| сегодня

Концертное видео EDU FALASCHI



zoom
Мы с большой гордостью представляем вам еще один сингл с концерта «Edu Falaschi - Temple Of Shadows In Concert», Nova Era, это великолепная песня, которую прекрасно исполнили Edu Falaschi, Aquiles Priester, Fabio Laguna, Raphael Dafras, Diogo Mafra и Roberto Barros, в дополнение к великолепному присутствию филармонического оркестра Bachiana под управлением и аранжировкой великого маэстро Adriano Machado! Это был незабываемый вечер, посвященный 15-летию альбома «Temple Of Shadows»! На этом трибьюте было много специальных гостей, таких как Kai Hansen, Michael Vescera, Sabine Edelsbacher, Guilherme Arantes и Tiago Mineiro! Большое спасибо за предоставленную нам возможность осуществить эту прекрасную мечту!




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 165

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом