Новое видео MAMMOTH GRINDER



"Undying Spectral Resonance", новое видео группы MAMMOTH GRINDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Undying Spectral Resonance, выходящего 15 ноября:



"Corpse Of Divinant"

"Undying Spectral Resonance"

"Call From The Frozen Styx" (Interlude)

"Decrease The Peace"

"Obsessed With Death"







