Новая песня MAMMOTH GRINDER



"Corpse Of Divinant", новая песня группы MAMMOTH GRINDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Undying Spectral Resonance, выход которого запланирован на 15 ноября:



"Corpse Of Divinant"

"Undying Spectral Resonance"

"Call From The Frozen Styx" (Interlude)

"Decrease The Peace"

