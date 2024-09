сегодня



Новое видео STRANGER VISION



‘Strive’, новое видео группы STRANGER VISION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома FAUST Act I: Prelude To Darkness, выходящего восьмого ноября:



PROLOGUE IN HEAVEN (1:39)

STRIVE (5:21)

NOTHING REALLY MATTERS (5:14) featuring James Labrie

LOOK INTO YOUR EYES (4:45)

TWO SOULS (4:53) featuring Angelica Patti

PROLOGUE OF JOHN (0:51)

IN PRINCIPIUM (5:16)

DANCE OF DARKNESS (4:32)

THE COVENANT (2:06)

CARPE DIEM (5:37)

FLY (3:41)

NEW LIFE (1:57) https://www.instagram.com/strangervision_band







