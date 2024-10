сегодня



Вокалист DREAM THEATER в новом видео STRANGER VISION



Nothing Really Matters [feat. JAMES LABRIE], новое видео группы STRANGER VISION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома FAUST Act I: Prelude To Darkness, выходящего восьмого ноября: https://www.instagram.com/strangervision_band







+0 -0



( 1 ) просмотров: 139