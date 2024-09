сегодня



Видео с текстом от DEFEATED SANITY



DEFEATED SANITY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Temporal Disintegration", которая взята из нового альбома 'Chronicles of Lunacy', релиз которого намечен на 22 ноября:



"Amputationsdrang"

"The Odour Of Sanctity"

"Accelerating The Rot"

"Temporal Disintegration"

"Extrinsically Enraged"

"A Patriarchy Perverse"

"Condemned To Vascular Famine"

"Heredity Violated"







+0 -0



просмотров: 157