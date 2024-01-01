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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 54
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 31
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
[= ||| все новости группы



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Defeated Sanity

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|||| сегодня

Новый альбом DEFEATED SANITY доступен для прослушивания



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'Chronicles of Lunacy', новый альбом DEFEATED SANITY, доступен для прослушивания ниже.




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