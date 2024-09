сегодня



Новый альбом POWERFLO выйдет осенью



Группа POWERFLO, в состав которой входят Senen "Sen Dog" Reyes (CYPRESS HILL), Billy Graziadei (BIOHAZARD), Christian Olde Wolbers (ex-FEAR FACTORY) и Fred Aching, выпустят новую работу, получившую название "Gorilla Warfare", первого ноября на New Damage Records. Видео к "Gorilla Warfare" доступно ниже:



01. I'm A Killer

02. You Ain't My Judge

03. Gorilla Warfare (feat. Ernie C)

04. War Machine

05. The Wrong One

06. Head Strong

07. Isolation

08. Big Dog

09. Fuck Em All

10. Drinkin' Beer And Gettin' Loud







+0 -0



просмотров: 132