сегодня



Новая песня POWERFLO



"War Machine", новая песня группы POWERFLO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Gorilla Warfare", выход которого запланирован на первое ноября на New Damage Records:



01. I'm A Killer

02. You Ain't My Judge

03. Gorilla Warfare (feat. Ernie C)

04. War Machine

05. The Wrong One

06. Head Strong

07. Isolation

08. Big Dog

09. Fuck Em All

10. Drinkin' Beer And Gettin' Loud







просмотров: 30