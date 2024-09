сегодня



BABYMETAL в новом треке TAK MATSUMOTO GROUP



“Eternal Flames" (feat. Babymetal), новая песня группы TAK MATSUMOTO GROUP, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома TMG II, выход которого на физическом носителе запланирован на шестое декабря:



"Crash Down Love"

"Eternal Flames" (Feat. Babymetal)

"The Story Of Love" (Feat. Lisa)

"Color In The World"

"Jupiter And Mars"

"My Life"

"Endless Sky"

"Dark Island Woman"

"Faithful Now"

"The Great Divide"

"Guitar Hero"











+0 -0



просмотров: 76