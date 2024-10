сегодня



Новый сингл TAK MATSUMOTO GROUP



TAK MATSUMOTO GROUP выпустил новый сингл “Guitar Hero", тизер к клипу на который доступен ниже. Пластинка TMG II уже доступна в цифровом варианте, а ее физический вариант будет выпущен шестого декабря:



"Crash Down Love"

"Eternal Flames" (Feat. Babymetal)

"The Story Of Love" (Feat. Lisa)

"Color In The World"

"Jupiter And Mars"

"My Life"

"Endless Sky"

"Dark Island Woman"

"Faithful Now"

"The Great Divide"

"Guitar Hero"







