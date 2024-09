сегодня



HANSI KÜRSCH в новом видео INNERWISH



"Sea Of Lies" feat. Hansi Kürsch, новое видео группы INNERWISH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ash Of Eternal Flame, выходящего восьмого ноября на RPM (Reigning Phoenix Music):



"Forevermore"

"Sea Of Lies"

"Higher"

"Soul Asunder"

"Primal Scream"

"Ash Of Eternal Flame"

"Cretan Warriors"

"The Hands Of Doom"

"Once Again"

"I Walk Alone"

"Breathe"



Bonus Track (physical only):



"Send Me An Angel" (Blackfoot cover)











