сегодня



Новое видео INNERWISH



Higher, новое видео группы INNERWISH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ash Of Eternal Flame, выходящего восьмого ноября на RPM (Reigning Phoenix Music):



"Forevermore"

"Sea Of Lies"

"Higher"

"Soul Asunder"

"Primal Scream"

"Ash Of Eternal Flame"

"Cretan Warriors"

"The Hands Of Doom"

"Once Again"

"I Walk Alone"

"Breathe"



Bonus Track (physical only):



"Send Me An Angel" (Blackfoot cover) http://www.innerwish.gr







