сегодня



Новое видео LUMINARE CHRISTMAS!



"Oh Holy Night", новое видео группы LUMINARE CHRISTMAS!, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mistletoe Mandess, выходящего 22 ноября на Frontiers Music:



“The Light That Shines”

“Mistletoe Madness”

“Oh Holy Knight”

“Carol Of The Bells”

“Toy Soldiers”

“Like A Child”

“A Ray Of Hope”

“Winter”

“His Majesty”

“You Look Like Christmas”



Состав:



Hayley Stayner: Vocals

Neal Middleton: Vocals

Amy Geis: Vocals

Pino Farina: Vocals

Erica Carpenedo: Violin

Rob Landes: Violin

Brad Lang: Bass

Brady Bills: Bass

Dan Peters: Electric Guitar

Brady Bills: Acoustic and Electric Guitars

Sarah Tomek: Drums

John Blasucci: Arranger, Keyboards, Drum Programming











+0 -0



просмотров: 61