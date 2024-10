сегодня



Новое видео LUMINARE CHRISTMAS!



“Carol Of The Bells”, новое видео группы LUMINARE CHRISTMAS!, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mistletoe Mandess, выходящего 22 ноября на Frontiers Music:



“The Light That Shines”

“Mistletoe Madness”

“Oh Holy Knight”

“Carol Of The Bells”

“Toy Soldiers”

“Like A Child”

“A Ray Of Hope”

“Winter”

“His Majesty”

“You Look Like Christmas”



Состав:



Hayley Stayner: Vocals

Neal Middleton: Vocals

Amy Geis: Vocals

Pino Farina: Vocals

Erica Carpenedo: Violin

Rob Landes: Violin

Brad Lang: Bass

Brady Bills: Bass

Dan Peters: Electric Guitar

Brady Bills: Acoustic and Electric Guitars

Sarah Tomek: Drums

John Blasucci: Arranger, Keyboards, Drum Programming











