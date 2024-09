сегодня



Новое видео LIVING GATE



“To Cut Off The Head Of The Snake”, новое видео группы LIVING GATE, в состав которой входят Aaron Rieseberg (YOB), Lennart Bossu (Oathbreaker, Amenra), Wim Coppers (Oathbreaker, Wiegedood) и Levy Seynaeve (Amenra, Wiegedood), доступно для просмотра ниже.







