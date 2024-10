сегодня



Новая песня LIVING GATE



"Destroy and Consume", новая песня группы LIVING GATE, в состав которой входят Aaron Rieseberg (YOB), Lennart Bossu (Oathbreaker, Amenra), Wim Coppers (Oathbreaker, Wiegedood) и Levy Seynaeve (Amenra, Wiegedood), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Suffer As One:



"To Cut Off The Head Of The Snake"

"Internal Decomposition"

"Destroy and Consume"

"A Unified Soul"

"Massive Depletion in Eb Minor"

"Suffer As One"

"Ones and Zeroes"

"Hunting Maggots"

"Atoms and Particles"

"Overcome, Overthrow"

"CQC"







